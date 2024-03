Gladson pede ao Governo Lula casas e terrenos da União para solucionar problema das enchentes

Em reunião com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, em Brasília, nesta quarta-feira (13), o governador Gladson Cameli solicitou recursos para a construção de pelo menos 3 mil moradias para famílias em situação de vulnerabilidade atingidas pelas enchentes no Acre.

Além disso, o governador também pediu apoio para reurbanização dos locais atingidos e ajuda no projeto de tirar os moradores da parte baixa de Brasiléia, e levá-los para a região alta do municípios.

Cameli também solicitou a doação de terrenos da União para a construção das moradias nas partes altas das cidades.

“Precisamos fazer a remoção das pessoas, resolver esse problema em definitivo e acabar com o sofrimento de quem vive enfrentando as enchentes no estado”, disse o governador.

Déficit habitacional

Presente na reunião, o secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Araújo, apresentou um mapeamento preliminar sobre os impactos da inundação no estado.

De acordo com ele, mais de 8,3 mil unidades habitacionais foram atingidas pelas enchentes nos 19 municípios abrangidos. O secretário afirmou ainda que o déficit habitacional do estado é de 23,9 mil moradias.

O ministro Jader Barbalho afirmou apoio e se dispôs a avaliar formas de contribuir com o Estado na elaboração do projeto que abranja desde a construção de novas moradias a ações a serem desenvolvidas nas áreas a serem desocupadas. “Podemos trabalhar juntos nas soluções definitivas ou pelo menos mitigatórias para o estado”, disse o ministro.