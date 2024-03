Governo Lula decide assumir obras do anel viário de Brasiléia, paralisadas desde o ano passado

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira (13), que após uma reunião com o governo federal em Brasília, ficou decidido que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) assumirá as obras do Anel Viário de Brasiléia, paralisadas desde o ano passado.

As obras foram iniciadas em maio de 2002 e tinham previsão de entrega para o fim de 2022, o que não aconteceu.

Com investimento de R$ 60,3 milhões, a estrutura do Anel Viário terá extensão de 10,3km, contemplando uma nova ponte de 251,5m de comprimento e 15,95m de largura, contando com duas faixas de rolamento para veículos, além de acostamento e passarelas em ambos os lados. A ponte já está erguida.

Gladson Cameli reiterou a importância da obra para a população local, para o estado e para o próprio país por tratar-se da saída do Brasil para os portos do Oceano Pacífico, além dos benefícios econômicos e sociais para a região. “Preciso gerar emprego e renda para a população e isso só será possível com infraestrutura e aquecimento da economia”, disse Gladson Cameli.