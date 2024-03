Léo Santana se diverte ao ver vídeos de Davi no BBB 24: “Que figura”

Léo Santana usou as redes sociais nesta terça-feira (5/3) para falar sobre o Big Brother Brasil. O cantor surgiu tomando café e acompanhando as tretas que aconteceram no reality show na noite passada, quando Davi foi confrontado por Leidy Ellen e Yasmin Brunet.

“Estamos aqui vendo as tretas do Big Brother… Rapaz, esse Davi é figura demais. Que figura Davi, você é muito bom. A gente se diverte vendo os vídeos dele. O mundo se acabando dentro da casa e ele nem aí”, disse Léo Santana, intercalando com gargalhadas. O cantor ainda repetiu as falas de Davi, que chamou alguns participantes de “inútil”, “cobra” e “planta”. Acompanhando o vídeo, Lore Improta destacou a importância da inteligência emocional do brother. “Surreal”, disse ela. Léo Santana, por sua vez, completou: “Se é outra pessoa ali, explode.” Léo Santana chora ao perder 1º dia de aula da filha Léo Santana e Lore Improta estão passando as férias na África do Sul. Nas redes sociais, o cantor apareceu desabafando sobre não ter conseguido acompanhar presencialmente o primeiro dia de aula da filha, Liz, de 2 anos. “Hoje é um dia especial e a gente está longe nesse dia especial, mas teremos o ano inteiro para viver muitos dias especiais. Hoje é o primeiro dia de aula da nossa pequena Liz. Estamos ansiosos para ver ela vestida com a farda da escola”, disse ele.