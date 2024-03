Lula altera composição da cesta básica no Brasil e troca alimentos processados por in natura

Decisão anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (5) promove mudanças na composição da cesta básica. A nova cesta básica passará incluir alimentos in natura ou minimamente processados.

Lula assinou a regulamentação, juntamente com o anúncio do investimento de R$ 30 milhões no Programa Cozinhas Solidárias, que oferece refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade. O anúncio foi feito durante a primeira reunião plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), no Palácio do Planalto, em Brasília.

A nova cesta básica será composta por 10 alimentos de diferentes grupos. São eles: feijões (leguminosas); cereais; raízes e tubérculos; legumes e verduras; frutas; castanhas e nozes (oleaginosas); carnes e ovos; leites e queijos; açúcares, sal, óleo e gorduras; café, chá, mate e especiarias.

Os itens da cesta básica são diferentes em cada brasileiro. A cesta básica do Acre tem lápis, caderno e borracha. Em São Paulo, há anticoncepcional e analgésico. A de Minas Gerais incluiu pão de queijo, e a de Santa Catarina, erva-mate.

A explicação para a de estado para estado é que a variedade ajuda zerar os impostos dos produtos. A explicação sobre o assunto para que Lula tomasse a decisão são as informações de que a grande maioria dos brasileiros, crianças, adolescentes e adultos, estão acima do peso e com a saúde em risco e a causa seria a má alimentação.