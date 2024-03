Mãe de três fica grávida de quadrigêmeos após ter gravidez ectópica

Grávida pela terceira vez, a americana Callie Woodard já tinha três filhos (incluindo um par de gêmeos) quando descobriu que estava gestando quadrigêmeos durante os exames para lidar com uma gravidez ectópica. Esse tipo de gestação se desenvolve fora do útero, em geral nas trompas, e leva a grandes complicações, muitas vezes causando a morte do feto ou danos no sistema reprodutivo feminino.

Ao descobrir que tinha a gravidez tubária, Callie decidiu fazer um procedimento para remover o embrião. Ela chegou a ser aconselhada a passar por uma limpeza uterina, mas não quis.

No acompanhamento após a remoção, a americana precisou fazer vários ultrassons. Foi quando os médicos descobriram quatro batimentos cardíacos em seu ventre, no que ela descreveu como a maior surpresa de sua vida.

“Foi naquele ultrassom que finalmente encontramos nossos quatro bebês, que estavam escondidos todo esse tempo e que sobreviveram ao trauma de uma gravidez ectópica, hemorragia interna, anestesia geral e cirurgia de emergência”, conta ela em uma vaquinha virtual que está organizando para arcar com os custos das crianças.

Uma grande família

Callie e seu marido Gabriel se casaram em 2015 e poucos meses depois tiveram sua primeira filha, Ariella. Após essa gestação, porém, o casal passou a ter dificuldades para engravidar naturalmente.

Eles fizeram tratamentos de fertilidade e em 2018 nasceram os gêmeos Noah e Samara. A partir de 2021, porém, o casal voltou a fazer tratamentos para ter um quarto filho e “completar a família”, como descreve a mãe.

A gravidez ectópica

O casal fez oito rodadas de tratamentos de fertilidade com estimulação hormonal até que em dezembro de 2022 descobriram que estavam grávidos.

“Poucos dias antes do Ano-Novo eu senti uma dor abdominal muito forte e mal conseguia me mover. Os médicos encontraram muito sangue em minha barriga e disseram que uma gravidez ectópica provavelmente havia rompido minha trompa. Eu me recusei a limpar o útero ou a usar anestesias que pudessem inviabilizar qualquer gestação porque sentia que estava grávida”, lembra ela.

Depois do procedimento, os hormônios de gravidez de Callie diminuiram, mas ela seguiu com o acompanhamento médico para avaliar se havia algum outro embrião perdido em seu corpo. Foi quando os bebês foram encontrados.

Complicações dos quadrigêmeos

Uma gravidez de quadrigêmeos é cheia de complicações e há muitas chances de que os bebês nasçam prematuros ou que compitam por nutrientes no útero, o que pode inviabilizar a gestação. Para piorar, Callie ainda teve diabetes gestacional e muitas dores pelo crescimento de sua barriga.

Os bebês, porém, nasceram saudáveis com sete meses de gestação, em um parto cesariana. Eles precisaram passar seis semanas na UTI neonatal para ganhar massa e aprender a respirar por conta própria. Felizmente, todos eles (Abigail, Ezra, Norah e Selah) sobreviveram e tiveram alta em junho de 2023.

“Nossa casa hoje em dia é um caos e eventualmente precisaremos de um segundo andar e uma van para transportar nossos filhos, mas nos sentimos a família mais sortuda do mundo”, conclui.