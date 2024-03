Kylian Mbapé, astro do PSG, está processando o dono de uma loja de kebab por usar seu nome em um de seus sanduíches, que é descrito como um “pão redondo de padeiro, tão redondo quanto o crânio de Mbappé”.

Mohamed Henni, dono do Klüb Kebab, recebeu na manhã de quarta-feira (13/3) uma carta autenticada do advogado do astro do PSG, exigindo que o nome de Mbappe fosse retirado do cardápio da loja dentro de oito dias, antes de levá-lo a tribunal.

Henni respondeu nas redes sociais lamentando a atitude do atacante do PSG: “Você não tem vergonha? Você não tem mais nada para fazer? Me processar por algo tão fútil? É incrível. Não acredito!”