Mercado de Sena Madureira é abastecido com 800 kg de branquinha vindos do Amazonas

Mais uma remessa de pescado foi trazida de Humaitá (AM) para o mercado de Sena Madureira. Na manhã desta quarta-feira (13) 800 quilos de branquinha foram descarregados e já estão à disposição dos consumidores.

De acordo com o pescador Gean, que atua vendendo peixes no mercado de Sena, caso o consumidor queira levar a branquinha já tratada para casa, no ponto de colocar no fogo, vai pagar 23 reais o quilo. A branquinha não tratada custa R$ 20,00.

Nessa época do ano, há escassez de peixes nos rios de Sena Madureira. Por essa razão, a única alternativa é importar o produto de outras cidades e até mesmo de fora do Acre.