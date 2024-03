Mercado do peixe de Sena Madureira é abastecido com 800 quilos de branquinha vindos de Humaitá

Os consumidores de Sena Madureira que apreciam a carne branca já podem contar com mais duas espécies de peixes no mercado local. Na manhã desta terça-feira (5) foram descarregados no mercado 800 quilos de branquinha e 200 quilos de piau.

A branquinha foi importada de Humaitá (AM) e o Piau veio de Cruzeiro do Sul.

De acordo com o pescador Gean, o quilo da branquinha está sendo vendido a 20 reais. Já o piau está sendo comercializado a 30 reais. “Trata-se de um peixe de excelente qualidade que já está disponível para a nossa população”, destacou.

Nessa época do ano, com as cheias dos rios, a captura do pescado na região se torna difícil. Desse modo, a colônia de pescadores vem trabalhando com o processo de importação.