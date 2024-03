Moradores fecham avenida de Rio Branco após terem energia suspensa sem rua estar inundada

Um grupo de moradores da Travessa Praxedes, no bairro Seis de Agosto, fecharam um lado da Avenida Amadeu Barbosa na tarde desta quarta-feira (6) em protesto ao corte de energia em suas residências.

Segundo eles, a suspensão aconteceu mesmo sem a rua está alagada. O grupo pede que o abastecimento de energia seja retomado.

De acordo com Gleison Brilhante, morador do bairro Seis de Agosto, os moradores de uma das travessas do bairro, onde a água não chegou, estão ajudando os outros moradores com o armazenamento de comida e outras assistências. “Não tem porque a gente ficar sem luz. Eles não vieram ligar, nós ligamos e explicamos e eles não vieram ligar. Nós fechamos por causa disso. Eles suspenderam a energia com todos os postes no seco. Nós reivindicamos por muito tempo esse poste, colocou um transformador só para essa rua para não vim lá de baixo onde passa a água”, explicou.

O bairro Seis de Agosto é um dos mais afetados pela enchente do Rio Acre na capital acreana, que nesta quarta-feira se aproxima dos 18 metros. Centenas de famílias estão afetadas pelas águas na região.