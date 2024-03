Morre “Papinha”, dono do bar e restaurante da melhor carne de sol de Rio Branco

Morreu na manhã deste sábado, em Rio Branco, o professor de educação física Ednilson Rodrigues Fonseca, o “Papinha”, dono de tradicional bar e restaurante de carne de sol instalado nas esquinas das ruas Francisco Mangabeira com a Quintino Bocaiúva, no Bairro do Bosque. Ele tinha 66 anos e morreu vítima de câncer no pulmão.

Aposentado, há anos “Papinha” vivia no Rio de Janeiro, mas estava em Rio Branco em visita a familiares. Na noite de sexta-feira, passou mal. Levado ao hospital, não resistiu.

O velório está ocorrendo na Capela São Francisco, na Rua Isaura Parente, no Bosque. O sepultamento será às 16 horas, no Cemitério São João Batista.

O restaurante e Bar do Papinha, alugado para o comerciante paraibano José Balbino da Silva, continua em funcionamento e fornecendo a conhecida carne de sol.