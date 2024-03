Nasce o primeiro filho de Luva de Pedreiro e Távila Gomes

Nesta quinta-feira (7/3), Luva de Pedreiro usou as redes sociais para anunciar o nascimento do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Távila Gomes. Numa publicação emocionante com as fotos da chegada da criança, o influenciador ressaltou que foi um dos episódios mais importantes da sua vida.

“O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou, seja bem-vindo Davi Cristiano Ronaldo! Obrigado, meu Deus!”, escreveu na legenda de seu perfil do Instagram.

Nos comentários, famosos deixaram felicitações aos papais de primeira viagem. “Luvinha”, falou Tiago Iorc. “Que benção!”, disparou MC Loma. “Perfeito, que Deus abençoe”, desejou Mirella Santos.

Em agosto do ano passado, Luva pegou a web de surpresa ao contar que seria pai, quando Távila já estava com 5 meses de gestação. “Ó, e eu vou falar a verdade todinha agora. Eu não gosto de postar nada na internet porque só tem polêmica. Pronto, falei. E eu vou ser pai. Meu filho tem 5 meses [de gestação], e eu nunca falei a ninguém na internet”, declarou na época.

Ele ainda chocou os seguidores ao anunciar o nome do primogênito: “Era pra eu falar em um momento especial, mas o pessoal estraga as coisas da pessoa, só pra botar o cara em polêmica, mentira. Deixa eu em paz, vou ser pai agora. Cristiano Ronaldo Jr. vem aí”.