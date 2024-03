Nível do Rio Iaco desce para 9,06 metros e situação volta a normalidade em Sena Madureira

Após enfrentar mais uma enchente considerada de grandes proporções, a cidade de Sena Madureira está voltando à sua rotina normal. Na manhã desta quarta-feira (13) o nível do Rio Iaco diminuiu para 9,06 metros, bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros.

Diante desse patamar, as famílias que estavam nos abrigos públicos já retornaram para suas casas, bem como, as que se mudaram para casas de parentes por conta da cheia. Além disso, as aulas nas escolas da rede municipal que tinham sido interrompidas em sua totalidade foram recomeçadas. “Passamos por momentos tensos em decorrência da cheia, mas graças a Deus, a situação atual é de normalidade”, comentou Carlos Davila, sub-coordenador da Defesa Civil.

Neste ano, o nível do Iaco chegou a 16,56 metros, ultrapassando tanto a cota de alerta quanto a de transbordamento. Nas últimas décadas, as maiores cheias em Sena Madureira ocorreram em 1997, 2012 e 2021.