“Obrigado por esse presente lindo”, diz Michelle Bolsonaro ao agradecer buquê enviado por Gladson

A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, compartilhou na noite desta sexta-feira (23) um momento de gratidão em suas redes sociais ao receber um presente especial em comemoração ao seu aniversário. A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que completou 42 anos, expressou sua felicidade ao receber um belo buquê de flores enviado pelo governador Gladson Cameli (PP).

Em um vídeo, Michelle Bolsonaro agradeceu o gesto do governador: “Obrigada ao nosso governador do Acre, Gladson Cameli, por esse presente lindo. Lindo, lindo, lindo! Obrigada por essas flores, governador, estou muito feliz e honrada de estar aqui no seu estado no dia do meu aniversário. Muito obrigada pelo presente e que Deus abençoe sua vida.”, destacou.