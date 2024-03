Organização anuncia mudança de local no show da Banda Calcinha Preta no Acre; veja

Com show marcado para o dia 28 de março em Rio Branco, Acre, a banda Calcinha Preta é aguardada pela sua legião de fãs acreanos que acompanham o trabalho de uma das maiores bandas de forró do Brasil.

Na noite desta quinta-feira (14), a organização comunicou a mudança do local do evento que aconteceria no estacionamento do Arena da Floresta, porém o novo local do show será no estacionamento da Universidade Uninorte. Veja o comunicado do empresário Leôncio Castro, um dos organizadores do evento.

