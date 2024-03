Padrasto de Matthew Perry detalha últimos dias do ator antes de morrer

O jornalista canadense Keith Morrison, padrasto de Matthew Perry, falou sobre a morte do ator em entrevista inédita ao podcast Hoda Kotb. Ele afirmou que o artista, conhecido por ter interpretado o personagem Chandler na série Friends, se sentia bem nos dias anteriores ao acidente.

Segundo o jornalista, Matthew Perry acreditava que estava superando a dependência em drogas e álcool. Apesar disso, Morrison afirmou que o ator estava travando uma batalha “virulenta” contra o álcool e as drogas durante anos.

Keith também disse que não ficou “totalmente surpreso” com a morte prematura do enteado, já que acompanhava a situação dramática causada pela dependência química de perto. O jornalista frisou que vem enfrentando o luto com um misto de tristeza e revolta. “Ele não conseguiu seu terceiro ato, e isso não é justo”, disse.

O jornalista acrescentou, ainda, que sua esposa, a mãe de Matthew, está tendo mais dificuldades com o luto. De acordo com Keith Morrison, Matthew e Suzanne estavam mais próximos do que nunca pouco antes da morte do ator.

Matthew Perry morreu pelos efeitos agudos do uso de droga

A causa da morte do ator Matthew Perry foi revelada, em dezembro de 2023, pela perícia do Instituto de Medicina Legal de Los Angeles. O artista faleceu pelos efeitos agudos da ketamina.

Segundo o relatório do legista, a morte foi considerada acidental e envolve afogamento, doença arterial cornariana e efeitos da buprenorfina – remédio usado para tratar transtorno por uso de opioides.

A cetamina ou ketamina trata-se de um anestésico, com aplicação hipnótica e aspecto analgésico, foi desenvolvida para induzir ou manter anestesia, mas também para administrar dores intensas.

Matthew Perry morreu em 28 de outubro aos 54 anos. O corpo do ator foi encontrado por seu assistente. Perry estava em sua jacuzzi, na mansão que possuía em Los Angeles.