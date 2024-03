Palpite New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers – NBA – 13/03/2024

O duelo interconferência New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers tem tudo para ser bastante acirrado e com clima de jogão. Afinal, ambas as equipes lutam na parte de cima da tabela.

O duelo será nesta terça-feira (13/3), no Smoothie King Center, em Nova Orleans, a partir das 21h (de Brasília). Separamos algumas dicas de apostas mais relevantes direto das plataformas da Betano e da Betfair.

Se você não tem cadastro nas plataformas, utilize o código promocional Betano ou o código promocional Betfair assim que se cadastrar nas plataformas. Assim, você pode aproveitar apostando em New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers e em outras plataformas.

Palpite: quem vai vencer New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers será um embate interconferência de duas equipes que têm muitas chances de garantirem uma vaga direta nos playoffs.

Os donos da casa vêm embalados com quatro grandes vitórias e jogam com sua torcida apoiando para buscar quem sabe uma colocação ainda melhor na conferência. Já os Cavaliers não vivem um mar de rosas nos últimos jogos, mas estão muito bem na tabela do Leste.

Nosso palpite para New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers é a vitória dos Pelicans, já que vivem melhor fase e jogam em casa.

Se você tem dúvidas sobre qual plataforma abrir sua conta e começar a apostar, veja nosso artigo com as melhores casas de apostas e tire todas as suas dúvidas.

Nossos palpites adicionais para New Orleans Pelicans x Cleveland

Cavaliers

New Orleans Pelicans para vencer e mais de 216,5 pontos

Mais de 216,5 pontos

As cotações das casas de apostas são flexíveis e dificilmente permanecem as mesmas. Por isso, verifique se na hora de apostar, as odds ainda estão no seu espectro de apostas e estratégia.

Veja nosso guia com os melhores sites de apostas NBA. No artigo, você pode ver quais são as principais casas com mercados na liga e comparar suas odds e mercados, ficando mais fácil escolher onde apostar.

Fase atual do New Orleans Pelicans

O New Orleans Pelicans faz uma campanha muito boa pela disputada Conferência Oeste da NBA. Liderado pela ótima fase de Zion Williamson e Brandon Ingram, a equipe tem tudo para se classificar diretamente aos playoffs.

No momento, os Pelicans estão na quinta colocação do Oeste, com 39 vitórias e 25 derrotas.

Falando em vitórias, os Pelicans estão com quatro seguidas, sendo a última sobre o Atlanta Hawks por 116 a 103. O destaque da equipe foi Trey Murphy III, que anotou 28 pontos.

Boletim de lesões NBA – New Orleans Pelicans

Dyson Daniels lesionou o joelho e vem se recuperando, mas sem data de retorno.

Momento recente do Cleveland Cavaliers

Após uma retomada gigante que levou a equipe para a vice-liderança do Leste, o Cleveland Cavaliers não vive um momento muito bom. O time de Ohio chega após duas derrotas seguidas e precisa de uma recuperação, pois caiu de posição e vê o New York Knicks se aproximando.

Inclusive, os Cavs vêm de derrota para o Phoenix Suns por 117 a 111, em um belo jogo. Os destaques da equipe foram Darius Garland, com 30 pontos marcados, e os duplos-duplos de Jarrett Allen, com 15 pontos e 10 rebotes, e Caris LeVert, com 17 pontos e 11 assistências.

Boletim de lesões NBA – Cleveland Cavaliers

Dean Wade não joga devido a problemas pessoais;

não joga devido a problemas pessoais; Max Strus sentiu o joelho e não jogará contra os Pelicans;

sentiu o joelho e não jogará contra os Pelicans; Donovan Mitchell também sentiu o joelho e está fora;

também sentiu o joelho e está fora; Ty Jerome foi submetido a uma cirurgia artroscópica no tornozelo direito no dia 23 de janeiro e permanece afastado por tempo indeterminado.

Quando e onde assistir o jogo New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers

Este New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers será nesta quarta-feira, 13 de março de 2024, às 21h (de Brasília). O local da partida será o Smoothie King Center, em Nova Orleans, na Louisiana.

Veja as opções disponíveis para acompanhar New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers ao vivo: