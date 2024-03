Polêmico: vereador chama comunistas de malditos ao receber Bolsonaro em Rio Branco

Polêmico em suas declarações, o direitista N Lima (PL), vereador que já presidiu a Câmara Municipal de Rio Branco, fez um discurso de ataques aos comunistas e membros da esquerda, durante evento de entrega do título de cidadão acreano ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira (22).

N Lima, ao exaltar Bolsonaro, chamou os comunistas de “malditos” e Lula de “ladrão”.

“Choram, esquerdalhas, comunistas malditos. Bolsonaro é chamado de mito, enquanto Lula é chamado de ladrão. Ladrão”, esbravejou o vereador. N Lima inflamou o público e o dispositivo, que também chamavam Lula de ladrão em uma só voz.

“É mais do que justa e merecida sua homenagem, presidente. O senhor tem a benção de Deus e do povo. Conseguimos destruir a esquerda na câmara e vamos fazer no Brasil”, finalizou.