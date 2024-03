Polícia apreende mais de mil quilos de fio de cobre escondidos em caminhão

O Grupo Especial em Fronteira (Gefron) apreendeu durante abordagem de rotina no Posto de Fiscalização em Senador Guiomard, na última quarta-feira (13), um caminhão com sacos de fio de cobre escondidos em meio a blocos de alumínios.

O caminhão seguia com destino à capital acreana quando recebeu ordem de parada para realização de verificação de rotina. Ao subir no veículo, os agentes perceberam que os sacos com os fios de cobre desencapados, além de peças de cobre para reciclagem estavam escondidos embaixo da carga de alumínio prensado.

Ao solicitar a nota fiscal do cobre, a empresa responsável pelo caminhão, apresentou uma nota fiscal falsa, alegando que o peso total da carga era de 650 quilos, quando na verdade, o material pesava mais de mil quilos.

O documento teria sido emitido após o flagrante da carga, o que configura evasão fiscal. Tanto o caminhão quanto a carga foram apreendidos e encaminhados à delegacia de Senador Guiomard.

A apreensão faz parte da Operação Dinamo, que tem o intuito de combater o roubo de cabos de fio de cobre que ocorria na capital acreana. Veja o momento do flagrante: