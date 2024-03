Prefeitura anuncia processo seletivo com 80 vagas e salário de R$ 10 mil; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Senador Guiomard, interior do Acre, anunciou a abertura de processo seletivo com 80 vagas disponíveis para cargos de ensino médio e superior, em áreas da Saúde e de Assistência Social do município.

Com jornada de trabalho que variam entre 20 a 40 horas semanais, os salários divulgados no edital são de R$ 1.366,80 a R$ 10.500,00.

O prazo de validade do Processo Seletivo é de 12 meses, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever presencialmente, no período de 14 a 15 de março de 2024, na Secretaria Municipal de Saúde, das 8h às 12h e das 14h às 16h.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova de títulos e entrevista. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

Veja os cargos e o quantitativo de vagas

Agente Comunitário de Saúde (5)

Agente de Endemias (5)

Auxiliar de Saúde Bucal (5)

Cirurgião Dentista (5)

Educador Físico (1)

Enfermeiro (7)

Farmacêutico (6)

Técnico de Enfermagem (11)

Psicólogo (2)

Microscopista (1)

Ginecologista (1)

Médico Clínico (7)

Médico – equipe de atenção primária prisional (1)

Nutricionista (1)

Pediatra (1)

Assistente Social (5)

Psicólogo (2)

Entrevistador Social (4)

Técnico Social (2)

Visitador Social (5)

Supervisor Social (1)

Agente Social (2)

Veja o edital completo: