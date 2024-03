Prefeitura de Bujari retifica edital de Concurso Público; veja detalhes

No estado do Acre, a Prefeitura de Bujari retifica Concurso Público, que tem como objetivo preencher seis vagas com candidatos com ensino médio e superior.

Conforme o documento (edital retificado) o período de inscrição foi modificado e portanto as candidaturas devem ser realizadas de 1 de fevereiro de 2024 a 7 de abril de 2024, observando o horário local de Rio Branco – AC no site da Fundape. A inscrição será validada mediante pagamento de taxa que varia de R$ 90,00 a R$ 120,00.

Também houve aumento no quantitativo de vagas ofertadas e na carga horária para o cargo de professor e alteração na data da prova objetiva e no conteúdo programático.

Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de: Professor Mediador (5); e Cuidador de Creche e Maternal (1).

Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 25 a 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.412,00 a R$ 2.403,00.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 5 de maio de 2024. A prova abordará temas de: língua portuguesa; matemática; atualidades; legislação; e conhecimentos específicos.

Validade

O prazo de validade do Concurso Público será de dois anos, a contar da data de publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado; prorrogável por igual período, a critério da Prefeitura de Bujari.

Links