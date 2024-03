Prefeitura já retirou mais de 1,9 mil toneladas de entulhos em bairros atingidos por enchente

A prefeitura de Rio Branco iniciou os serviços de limpeza dos bairros atingidos pela enchente do Rio Acre na capital acreana desde a última sexta-feira (8) e desde então já retirou mais de 1900 toneladas de entulhos das ruas.

De acordo com o secretário de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, dos 22 bairros em estão sendo feita a limpeza, 17 já estão com os trabalhos concluídos.

“Começamos a fazer a limpeza imediatamente após o rio apresentar sinal de vazante. Iniciamos na sexta-feira passada e estamos com força total nesta semana também. O prefeito Tião Bocalom tem pedido prioridade total na limpeza desses locais, para que as famílias possam retornar para suas casas”, explicou o secretário.

Ao todo, 17 equipes de limpeza estão atuando nos bairros atingidos pelas águas do Rio Acre, somando um efetivo de 350 homens envolvidos na operação. Além disso, 150 equipamentos, entre máquinas escavadeiras, e outros veículos foram disponibilizados para a ação.

“Além da limpeza e retirada dos entulhos, estamos realizando a baldeação das ruas. Nós já retiramos mais de 1900 toneladas de entulhos. É muito trabalho”, enfatizou.

Ainda segundo Joabe Lira, a meta é concluir todos os trabalhos de limpeza pós-alagação no sábado (23). Só no bairro da Base, ainda serão retiradas entre 700 e 1000 carradas de areia e entulhos.

O Rio Acre chegou à marca dos 17,98 metros na capital acreana, atingindo a segunda maior enchente da história de Rio Branco. Nesta quinta-feira (14) o manancial segue vazando e na última medição registrou 9,46 metros.