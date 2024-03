Presidente do PT afirma que sigla não organizará manifestação durante visita de Bolsonaro no Acre

O ex-deputado estadual Daniel Zen, presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre, usou as redes sociais nesta sexta-feira (22) para comentar a posição da sigla em relação à visita do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Acre.

Em sua declaração, Zen enfatizou o direito de manifestação de cada indivíduo, ressaltando que o partido defende a expressão pacífica de ideias políticas. No entanto, em respeito àqueles que compartilham das suas ideias, decidiu não organizar nenhum ato ou manifestação em repúdio avisita do ex-presidente.

Zen declarou que não gastará mais tempo discutindo ou pensando sobre a visita do ex-presidente.”Assim, em respeito aos que comungam de suas ideias, não vamos organizar nenhum ato ou manifesto em repúdio à visita do ex-PR: conosco ele não tem do que se preocupar, de modo que possa concentrar suas preocupações para com à Justiça, perante quem responde a dezenas de processos”, afirmou.