Quem saiu do BBB hoje, dia 5/3, foi Michel. O mineiro é o 11º eliminado do BBB 24. O professor deixa o reality com 70,33 % da média dos votos para sair. Em segundo lugar ficou Davi, com 28,73% dos votos. A participante com menos votos para sair foi Alane, com 0,94% da média de votos.