Ribeirinhos abatem jacaré de mais de cinco metros que atacava embarcações no rio Purus; assista

Circula das redes sociais várias imagens e vídeos de um jacaré de aproximadamente cinco metros, que vinha aterrorizando os ribeirinhos que atracavam no porto do Rio Purus, em Manoel Urbano – Acre.

Segundo informações, o jacaré teria sido abatido na manhã deste domingo, 24, por barqueiros e ribeirinhos. Em um dos vídeos é possível ver o jacaré ainda com vida se aproximando das embarcações, onde os ribeirinhos costumam atracar ou sair com destino as comunidades rurais.

Em outro vídeo, o jacaré aparece já abatido pelos homens em posse de machados com golpes na cabeça e na calda (região do rabo).

A população grita eufórica com o abate do animal, que segundo moradores da região vinha sendo atacada pelo jacaré. Houve relato até que o jacaré teria tentado inúmeras vezes virar pequenas embarcações causando terror em famílias.

Após o abate, populares colocaram cordas em volta do jacaré para retirá-los da beira do rio.

VÍDEOS