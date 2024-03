Rio Acre continua baixando na capital e volta à marca de 17,65 metros, diz Defesa Civil

O nível do Rio Acre continua baixando em Rio Branco, segundo a medição das 12h realizada pela Defesa Civil. O manancial media 17,70 metros às 9h, já na medição das 12h, o nível do rio está com 17,65 metros, ou seja, uma redução de 5 centímetros.

Pelo menos 50 bairros foram atingidos na capital acreana. Além disso, mais de 4 mil pessoas estão desabrigadas e mais 23 comunidades rurais afetadas. Essa é a segunda maior enchente dos últimos anos.

Com a vazante, a Defesa Civil espera que as águas comecem a baixar de vez, mas há previsão de mais chuva para os próximos dias.