Saiba o real motivo da rainha Camilla ter usado verde na Páscoa

O domingo de Páscoa (31/3) marcou a aparição pública mais significativa do rei Charles III desde o anúncio do seu diagnóstico de câncer, no início do ano. Os fãs da realeza foram recebidos na capela de St George, em Windsor, no Reino Unido, pelo monarca, de 75 anos, de uma maneira bastante animada.

No entanto, para além da curiosidade sobre o estado de saúde do líder, a escolha da cor da roupa da rainha Camilla e de outras mulheres da realeza também chamou a atenção do público.

Em entrevista para o site Daily Express, a especialista real Afua Hagan revelou que a paleta em tons de verde usada pela rainha Camilla, pela princesa Anne e pela duquesa de York, Sarah Ferguson, pode ser considerada uma demonstração de apoio à luta travada por Charles e Kate Middleton, que também foi diagnosticada com câncer, em março.

Hagan sugere que o verde pode ter sido uma referência à fita do câncer em apoio ao Macmillan, uma das maiores instituições de caridade britânicas para auxiliar pessoas que sofrem da mesma doença do rei e da princesa de Gales.

O portal internacional também consultou uma personal stylist para entender o significado por trás das roupas usadas no evento oficial de Páscoa. Em entrevista, Francesca Cairns concordou que a realeza estava fazendo uma declaração por meio do vestuário.

“Percebi que a realeza combina cores em certos eventos quando se reúne e quer fazer uma declaração. A escolha do verde representa o crescimento, um simbolismo que é especialmente adequado durante a época da Páscoa, quando abundam os temas de sacrifício, ressurreição e novos começos e, definitivamente também pode ter a ver com o câncer de Macmillan”, finalizou.