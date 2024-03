Seu Leopoldo, figura ilustre de Sena Madureira, completa 91 anos: “Acordo 4h30 e vou para o roçado”

Radicado no ramal Lua Nova, o soldado da borracha Leopoldo Pereira Damasceno é figura marcante da história de Sena Madureira e está nas páginas daqueles que conseguiram criar sua família com o suor do próprio rosto.

Descendente de nordestinos (mãe paraibana e pai cearense), seu Leopoldo sempre foi dedicado ao trabalho duro. Com isso, conseguiu juntamente com sua esposa Laura Magalhães (em memória) criar as nove filhas.

Em sua trajetória, desempenhou a função de seringueiro e agricultor. Durante um ano, cortou seringa no seringal Reforma, Rio Caeté. Depois mudou-se para a boca do Rio Macauã, onde continuou produzindo borracha, dessa vez na comunidade 7 de setembro. “Vim embora do Rio Caeté porque lá as dificuldades eram grandes. A gente ficava isolado durante o verão. Se alguém adoecesse era perigoso morrer por lá mesmo”, relembrou.

Certa vez, ele teve que andar alguns dias a pé rompendo a selva amazônica para chegar a zona urbana. Na boca do Macauã, os percalços eram menores. “Naquela época, o negócio era difícil, mas graças a Deus, a gente não deixa faltar nada para a nossa família”, frisou.

Com a desvalorização da borracha, seu Leopoldo passou a atuar na agricultura, plantando milho, mandioca e outros.

Em relação a história de Sena Madureira, ele guarda em sua memória alguns fragmentos: “Lembro de uma época em que Sena Madureira só tinha três prédios: O colégio Santa Juliana, o Quartel da PM e a igreja. O restante era só mato. Ali perto do cemitério tinha um igapó. Com o passar dos anos, tudo mudou”.

Seu Leopoldo foi casado por mais de 60 anos com a dona Laura Magalhães Damasceno, falecida há dois anos. “Senti muito a perda da minha companheira”, disse ele.

Aos 90 anos de idade, ele chama bastante atenção pelo seu vigor e disposição. Mesmo com essa idade, cuida de um roçado que fica próximo à sua casa, no ramal Lua Nova. “Todos os dias eu me acordo 4:30 da madrugada e vou cuidar das minhas plantações. Não tenho precisão, é verdade, mas não gosto de ficar parado”, destacou.

Neste sábado (30), seu Leopoldo irá completar 91 anos de idade e a família está organizando um almoço para celebrar a marcante data.