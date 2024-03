Socorro Neri nega que pode ser candidata a prefeita em Rio Branco: “Nosso plano A é Alysson”

Com rumores de que Alysson Bestene poderia ter a candidatura a prefeito de Rio Branco rifada pelo Progressistas, o nome da deputada federal Socorro Neri, que já foi prefeita da capital, teria sido sondado para disputar o cargo mais uma vez pelo partido.

Porém, nesta sexta-feira (15), a deputada que também preside a Executiva Municipal do Progressistas na capital, em entrevista ao ContilNet, negou as especulações que poderá disputar a Prefeitura e reafirmou que o único plano do partido é o secretário de Governo, Alysson Bestene. Inclusive, Neri destacou que essa é uma decisão firmada com a direção nacional do partido.

“O partido já aclamou Alysson como pré-candidato a Prefeitura de Rio Branco. Nós temos um único plano, que é o plano A de Alysson. E esse plano saiu reforçado após a reunião com o presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira”, disse.

“Se eu tivesse intenção de ser candidata a prefeita, certamente eu seria. Mas desde o início, quando o governador Gladson convidou o Alysson e outras lideranças do partido apoiaram esse convite, inclusive eu, eu passei a me somar a essa trabalho e escolhemos Alysson como candidato. Nunca houve um plano B e não haverá. Alysson é o nosso candidato”, completou.

Além disso, Socorro também comentou sobre as possibilidades do Progressistas compor chapa com outro partido, onde Alysson surgiria como um possível vice-candidato. “No âmbito do partido, seja ele municipal ou nacional, que é o que decidimos na reunião com o presidente Ciro Nogueira, não há essa possibilidade”.