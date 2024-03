Pimenta: presidente nacional do Progressistas virá ao Acre para lançar candidatura de Alysson

A candidatura de Alysson Bestene à Prefeitura de Rio Branco está de pé, diferente do que as especulações apontavam. Uma reunião em Brasília entre as principais lideranças do Progressistas no Acre e a Executiva Nacional da sigla confirmou que Alysson será candidato a prefeito e terá o apoio total do partido. Inclusive, o presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, virá ao Acre para lançar oficialmente a candidatura de Alysson. A informação foi confirmada pela deputada Socorro Neri com exclusividade à coluna, logo após a reunião que colocou um ponto final nos boatos sobre a candidatura do secretário de Governo ter sido rifada.

Plano A

Socorro Neri reafirmou que não há plano B dentro do Progressistas sobre a disputa pela Prefeitura de Rio Branco. Alysson é a prioridade e o único caminho do partido nas eleições. O PP segue com candidatura própria na capital.

Demorou

A cúpula do Progressistas no Acre (Mailza, Socorro Neri, Zezinho Barbary, Livio Veras e Gerlen Diniz) formaram a tropa de choque que viajou até Brasília para garantir a candidatura de Alysson Bestene. Nisso tudo, só sentimos falta de uma pessoa: Gladson Cameli, que poderia ter colocado um ponto final nas especulações com apenas um pronunciamento oficial.

De malas prontas

Outro nome do Progressistas no Acre, desta vez no interior, a vereadora Aparecida Rocha do Bujari, está de malas prontas para deixar o partido. Após quase 30 anos na sigla, ela tinha o desejo de disputar a Prefeitura no município, mas não teve espaço e decidiu sair do partido do governador Gladson Cameli.

Incógnita

No Bujari, o Progressistas ainda não revelou qual caminho deverá seguir. Mesmo com a relação boa do atual prefeito Padeiro com o governador, o partido decidiu seguir com uma candidatura própria. Com a saída de Aparecida, dois nomes disputam a vaga: James Mourão e Eliane Abreu, a vereadora agredida no ano passado durante uma sessão na Câmara do município.

Não pegou de surpresa

A informação de que Gladson irá apoiar Gerlen Diniz para a Prefeitura de Sena Madureira não surpreendeu Mazinho Serafim, que quer emplacar Alipio Gomes como sucessor. Gladson e Gerlen são colegas de partido. O deputado federal, inclusive, já chegou a assumir a liderança do governador na Aleac, enquanto era deputado estadual. É algo natural.

Uma preocupação dos dois

Uma coisa Gerlen e Mazinho tem em comum nessas eleições: a preocupação com a candidatura do vereador Elvis Dany, do MDB, que pode surgir uma uma 3º via no município e tirar votos dos dois.

Quiprocró em Sena

O que chamou a atenção durante uma reunião do governador Gladson Cameli com o DNIT, em Brasília, foi a aproximação do deputado estadual Gilberto Lira com o deputado federal Gerlen Diniz. Os dois posaram lado a lado em fotos publicadas nas redes sociais. Lira é pupilo de Mazinho. Gerlen é o arqui-inimigo de Mazinho. As fotos causaram um quiprocó em Sena Madureira.

Mazinho e Petecão juntos em 2024

Alípio Gomes vai se filiar ao PSD de Sérgio Petecão para disputar a sucessão de Mazinho em Sena Madureira. A informação foi passada à coluna por uma fonte ligada ao senador. O vereador estava filiado ao MDB, mas precisou deixar o partido.

Sinal vermelho

Tem prefeito do Progressistas que teme não ter o apoio do governador Gladson Cameli no interior e precisou recorrer à Direção Estadual do partido. É o caso da prefeita Rosana Gomes, de Senador Guiomard, que não estaria tão confiante se teria Cameli no seu palanque na disputa pela reeleição.

Precisou agir

As especulações de que Leila Galvão estaria sendo namorada pelo Progressistas fez o ex-prefeito Marcus Alexandre agir rapidamente. Fontes do MDB disseram à coluna que o Marcus ligou para a ex-prefeita de Brasileia para resolver a situação. Os dois foram colegas de partido quando estiveram no PT. Marcus, inclusive, foi quem fez o convite para ela disputar as eleições neste ano. Tudo indica que Leila segue no MDB e pronta para disputar um terceiro mandato de prefeita.

Dança das cadeiras

Com o fim das enchentes, agora deve começar as tratativas e estratégias para pré-campanha de reeleição do prefeito Tião Bocalom. Entre elas, uma minirreforma nos cargos de confiança do prefeito. Fontes ligadas à Prefeitura disseram à coluna que o Velho Boca já organiza algumas exonerações de servidores comissionados. Saem uns e entram outros para novos acordos da composição política da chapa que vai concorrer à reeleição. Tem gente morrendo de medo de abrir o Diário Oficial.

Compartilhaço

Após a confirmação da saída de Sheila Andrade do cargo de secretária municipal de Saúde, uma campanha feita por apoiadores e futuros eleitores dela lotaram as redes sociais com comentários exaltando a possível nova vereadora de Rio Branco: “A melhor secretária da história”, comentaram os cabos eleitorais.