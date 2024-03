“Uma referência para mim”, diz Ulysses sobre Bolsonaro em seminário sobre segurança pública

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil) promove o Seminário de Segurança Pública com o tema “A construção da maldade no sistema de justiça criminal brasileiro”, que acontece no auditório da Uninorte nesta sexta-feira (22).

A palestra é ministrada pelo jornalista e escritor Roberto Motta. Na ocasião, o ex-presidente Jair Bolsonaro participa como convidado especial. O evento será mediado pelo senador Marcio Bittar e Coronel Ulysses, ambos do União Brasil.

Ao ContilNet, o deputado Ulysses afirmou que o maior problema do Brasil é a segurança pública. “Por mais que nós tenhamos problemas na saúde, tenhamos problemas na educação, na questão da infraestrutura, mas a segurança pública é algo que incomoda a sociedade, ninguém aguenta ser roubado, ter o seu celular roubado, ter sua moto roubada, seu veículo, a sua casa arrombada e parece que não acontece nada com aqueles que cometem esse delito e a pessoa que é a vítima fica sempre no prejuízo”, disse.

Ulysses disse que a palestra vai trazer um pouco do que acontece no Brasil. “As nossas leis são muito fracas, mas nós estamos cada dia mais endurecendo, inclusive ontem nós tivemos a oportunidade de aprovar a da saidinha, pra acabar com a saidinha. O PT e o PSOL, que são parte da esquerda, votaram contra a sociedade e a favor dos criminosos e é isso que acontece muito lá no nosso no Congresso”, disse.

O deputado também falou sobre a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro, que terá uma participação no seminário. “Eu tenho o Bolsonaro como uma referência. Entre 2019 e 2022, nós tínhamos um número de homicídios em mais de 60 mil e ele conseguiu diminuir em mais de 30% quando ele entregou. São mais de 20 mil pessoas que foram salvas, que deixaram de morrer”, finalizou.