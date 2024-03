Veja nomes e estado de saúde dos passageiros que estavam a bordo de avião que caiu

A queda de um monomotor em Manoel Urbano, interior do Acre, nesta segunda-feira (18), teve uma vítima fatal e outras 3 estão em estado grave.

O avião de pequeno porte, modelo Cessna Skyline, estava com sete pessoas a bordo, sendo quatro homens e três mulheres. O avião caiu a 1 km da cabeceira da pista do aeroporto do município.

O avião estava saindo de Manoel Urbano com destino à Santa Rosa do Purus. Informações preliminares apontam para a morte do empresário peruano Sidney Estuardo Hoyle Vega. O piloto, identificado como Roner Mendes, estaria em estado grave. O local do acidente é de difícil acesso e os militares ainda estão na área.

Os feridos estão sendo levados para o hospital de Manoel Urbano, onde devem passar por avaliação e possível remoção, caso necessário pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), segundo uma nota publicada pelo Governo do Estado.

Veja a lista de passageiros identificados:

Roner Mendes, 59 anos, o piloto da aeronave, ele segue em estado grave.

Suani Camelo, 30 anos, segue entubada, em estado grave.

Mateus Jeferson Fonte, 26 anos, em estado estável.

Amélia Cristina Rocha, 28 anos, em estado grave.

Bruno Fernando dos Santos, 36 anos, dentista, em estado estável

Delisiane Salomão Calisto, 15 anos, em estado estável.

Sidney Hoyle, único óbito do acidente.