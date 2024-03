Veja quem marcou presença na entrega do título de cidadão rio-branquense ao ex-presidente Bolsonaro

Jair Bolsonaro, ex-presidente, foi agraciado com o Título de Cidadão Rio-branquense nesta sexta-feira (22). A honraria foi concedida pelo presidente da Câmara de Vereadores, Raimundo Neném, e pelo vereador João Marcus Luz, autor da proposição.

A cerimônia ocorreu no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), na capital acreana. Ele recebeu o título ao som de gritos, que pediam a volta do ex-presidente e aplausos de apoiadores que estavam presentes na cerimônia.

Bolsonaro veio ao Acre para receber o Título de Cidadão Rio-branquense e acompanhar a filiação ao PL de Tião Bocalom, prefeito de Rio Branco, além de outras agendas. Na Fieac, Bolsonaro também filiou o atual presidente da Câmara de Vereadores, Raimundo Neném.

Confira fotos exclusivas do ContilNet: