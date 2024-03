“Viadagem, p@rra”, diz Bolsonaro ao criticar imprensa por noticiar suas ações na presidência

“Viadagem, p@rra”, foram as palavras usadas por Bolsonaro, durante recebimento do título de cidadão rio-branquense pela Câmara Municipal de Rio Branco, ao falar sobre as repercussões que a imprensa deu ao seus comportamentos nos anos de sua gestão à frente da presidência do Brasil.

“Eu estava andando de moto sem capacete e lá vinham eles [imprensa]: “Bolsonaro está sem capacete”. Estava comendo pastel sem máscaras e lá vinham eles: “Bolsonaro comendo pastel sem máscaras”. Viadagem, porra”, disse o ex-presidente, que foi aplaudido pelos políticos e apoiadores.

Bolsonaro, agradeceu, inclusive as pessoas que fizeram pix para ele. Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões em mais de 769 mil transações entre 1º de janeiro e 4 de julho, dos seus apoiadores.

“Quero agradecer aqui, inclusive, quem me fez pix, porque chegaram a me aplicar multas de mais de 400 mil reais por besteira”, concluiu.