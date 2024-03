Vídeo mostra momento em que trio joga tinta em outdoor de Bolsonaro em Rio Branco; ASSISTA

Gravações enviadas para o ContiNet mostram momento em que um grupo de 3 pessoas vandalizaram, na madrugada desta sexta-feira (22), um outdoors que anunciava a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro a Rio Branco.

Os dois principais banners instalados ficam localizados na Avenida Ceará e na Rua Manaus, e amanheceram pichados de vermelho.

Nas imagens, captadas por uma câmera de segurança localizada na Rua Manaus, é possível ver o grupo de 3 pessoas, além do motorista, saindo de um carro. Eles descem, pegam as latas de tinta no porta malas, tiram fotos e filmam o momento da pichação, e depois saem em direção a rua Isaura Parente sentido AABB.

VEJA O VÍDEO:

A cor vermelha, usada para pichar os outdoors, simboliza o Partido dos Trabalhadores (PT), do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal adversário de Bolsonaro.

O ex-presidente chegou a Rio Branco ainda nesta quinta-feira (21), data em que comemora 69 anos. Ele foi recebido por centenas de manifestantes e políticos no Aeroporto de Rio Branco.