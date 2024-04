111 anos de Tarauacá: apresentação de candidatos a Miss e Mister marca 2ª noite de comemorações

A segunda noite das festividades em homenagem ao 111º aniversário de Tarauacá foi marcada pela animada apresentação dos candidatos aos títulos de Miss e Mister Tarauacá. Além do desfile, a Praça Alton Furtado foi palco de diversas atrações locais que agitaram a população presente.

Em entrevista ao ContilNet e TV Rio Branco, a prefeita Maria Lucinéia e sua equipe compartilharam detalhes sobre o processo de criação do tema do desfile deste ano, bem como sobre a preparação dos candidatos para o grande evento.

“É com grande satisfação que participamos desta celebração tão importante para nossa querida Tarauacá. O tema do desfile deste ano foi escolhido com muito carinho, refletindo a essência e a história de nossa cidade. Nossos candidatos a Miss e Mister Tarauacá estão dedicados e preparados para representar o melhor de nossa comunidade. Agradeço a todos que colaboraram para tornar este evento possível e convido a população a prestigiar o resultado final neste sábado. Juntos, vamos celebrar nossa cidade e fortalecer os laços que nos unem,” disse Maria Lucinéia ao ContilNet.

O desfecho emocionante ocorrerá neste sábado (27), à noite, também na Praça Alton Furtado. O site ContilNet, em parceria com a TV Rio Branco, está cobrindo todo o evento.

