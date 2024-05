Sistema de Indústrias do Acre envia 23 toneladas de alimentos para vítimas de enchente no RS

O Sistema de Indústrias no Acre enviou nesta quinta-feira (9) cerca de 23 toneladas de alimentos e outras 9 toneladas de material de limpeza para a população atingida pelas inundações no Rio Grande do Sul.

Fazem parte do sistema, o Serviço Social da Indústria no Acre (Sesi), a Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Foram enviados, ainda, 50 geladeiras, 50 fogões e 254 colchões.

Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 425 foram afetados de alguma forma com as chuvas. O estado registra, também, 136 pessoas desaparecidas e outros 374 feridos.

Ao todo, 232,1 mil pessoas fora de casa, destas, 67,5 mil estão em abrigos e outros 164,5 estão desalojados. Mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas de alguma forma com o evento climático extremo que atingiu o estado.

Nesta quinta-feira, o governador Gladson Cameli enviou um oficial e três militares do Corpo de Bombeiros para o estado, que auxiliarão no apoio aos resgates nas áreas atingidas pelas águas.

Além disso, foram enviados uma embarcação, uma viatura, equipamentos de proteção individual e de salvamento para socorro às vítimas do que já é o maior desastre da história do Rio Grande do Sul.