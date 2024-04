Acre é o 3º estado com mais casos confirmados de febre oropouche no país em 2024; veja números

Dados do Ministério da Saúde apontam que apenas em 2024, o Brasil já registrou 3.354 casos de febre oropouche, de acordo com o boletim semanal, que contabilizou os números até a última terça-feira, 09 de abril.

Se comparado com a semana epidemiológica anterior, houve um aumento que preocupa o Ministério da Saúde. Até o dia 02 de abril, o país havia registrado 3.320 casos.

Em relação aos estados com maior número de casos confirmados até o momento, todos os 5 primeiros fazem parte da Região Norte do país. O Acre é o terceiro no ranking, com 108 casos, atrás apenas do Amazonas (2.538) e de Rondônia (574).

Em 2023, o Acre registrou 171 exames detectáveis, com taxa de positividade de 40,3%, aparecendo como a maior taxa do Brasil.

VEJA MAIS: Febre do Oropouche: Acre tem 3ª maior taxa de positividade dos exames para a doença

“A partir de 2023, a detecção de casos de Febre do Oropouche (FO) nos estados da região amazônica, considerados endêmicos, aumentou em decorrência da descentralização do diagnóstico biomolecular para parte dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) do país. Em 2023, 832 amostras tiveram diagnóstico laboratorial de biologia molecular (RT-qPCR) detectável para o vírus Oropouche (OROV). Em 2024, até a SE-11, 3.173 amostras tiveram resultado detectável para o vírus”, diz trecho do boletim do Ministério da Saúde.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, em entrevista ao ContilNet em janeiro deste ano afirmou que mesmo com um aumento considerável de 106% de quadros de dengue em relação a 2023, mais da metade dos casos analisados são, na verdade, de febre oropouche, uma doença infecciosa bem presente nas américas e com casos já registrados no Acre.

“60% dos casos de dengue que deram negativo foram enviados para outro sequenciamento de estudos e deram positivo para a febre oropouche, uma doença que já é conhecida há muito tempo, mas que agora está sendo mais estudada. Observamos que os sintomas são bem parecidos com sintomas da dengue, mas que esse pacientes inicialmente não evoluem para um quadro grave. Então, já existe uma mobilização da saúde do Acre de estudos nos estados para que a gente consiga traçar ações”, afirmou o secretário.

De acordo com especialistas na área da saúde, os sintomas da febre Oropouche são bem parecidos com os sintomas da dengue, por isso, é preciso de exames específicos para detectar a doença.

O que é febre oropouche?

A febre oropouche é uma doença infecciosa aguda e é causada pelo vírus de mesmo nome. Além disso, a doença é causada por um arbovírus.

Quais são as causas da febre oropouche ?

A febre oropouche ocorre em dois ciclos, o silvestre e o urbano. No ciclo silvestre, geralmente, costuma infectar macacos e bichos-preguiça, além de aves silvestres.

Seus transmissores na natureza são os mosquitos como Aedes serratus (Pará) e Coquillettidia venezuelensis (Trinidad).

No ciclo urbano, o único hospedeiro é o ser humano e ela normalmente é transmitida pelo Culicoides paraensis, também conhecido como borrachudo ou maruim.

Quais são os sintomas da febre oropouche?

Os principais sintomas da febre oropouche são:

– febre;

– calafrios;

– dor de cabeça;

– dor nas articulações;

– náuseas.

Quais são as formas de tratamento da febre oropouche?

O tratamento da febre oropouche consiste no uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. Em casos graves da febre de Oropouche, pode ser necessária uma terapia antiviral que utiliza um fármaco chamado ribavirina.