Acre tem o terceiro maior crescimento de PIB da Região Norte, aponta pesquisa

Uma pesquisa realizada em todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, mostra o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no país, e coloca o Acre como o terceiro estado que mais cresceu em toda a Região Norte.

De acordo com a pesquisa, em 2023, o Acre apresentou um aumento de 5,1% no seu PIB geral, no setor agropecuário, de Indústria e de Serviços, o crescimento foi, respectivamente, 10,3%, 3,2% e 4,7%.

Entre os estados nortistas, apenas Tocantins, sendo quem mais cresceu de acordo com a pesquisa, com 11,1% e Rondônia, com 5,4%, apresentaram resultados melhores que o Acre. O estado ficou acima do crescimento nacional, que marcou 2,9%, superando os números gerais também nos setores de indústria (1,6%) e de serviços (2,4%).

Os outros estados da região Norte aparecem na seguinte ordem: Pará (3,5%), Roraima (2,9%), Amapá (2,7%) e Amazonas (2,3%). A nível nacional destacam-se Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com 10,6% e 8,2%, respectivamente.

Confira abaixo a tabela completa: