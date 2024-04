Acreanos pretendiam fugir para o exterior e estavam com outras 4 pessoas e 3 carros, diz ministro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski deu detalhes sobre a recaptura dos dois presos do Acre, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que fugiram do presídio federal de segurança máxima de Mossoró e passaram 50 dias sendo procurados pela Polícia Federal.

Nesta quinta-feira (4), os dois foram recapturados em Marabá, no interior do Pará. De acordo com o ministro, a dupla foi presa com um ‘comboio’ com outras 4 pessoas, em 3 carros e estavam fortemente armados com fuzil.

A operação, que foi resultado da ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, apontou que os seis presos estavam divididos em três carros, sendo os foragidos do Acre no carro do meio e os “seguranças” na frente e atrás.

Além disso, Lewandowski disse que a dupla recebeu apoio da facção. Eles foram encontrados a 1.600 km de distância de Mossoró.

“Obviamente, foram ajudados por criminosos externos e tiveram auxílio de seus comparsas e organizações criminosas. Estavam em um verdadeiro comboio do crime. Foram apreendidos 3 carros e diversas armas”, detalhou Lewandowski.

O ministro informou que provavelmente a dupla de fugitivos estavam tentando fugir para o exterior. “Sabíamos que iriam para o exterior, não temos todas as informações”, disse.

Retorno ao Acre

Uma das hipóteses é de que os dois poderiam retornar ao Acre, estado onde foram presos por diversos crimes e participaram de uma rebelião no presídio Antônio Amaro, de Segurança Pública.

O estado faz fronteira com o Peru e com a Bolívia, o que facilitaria o acesso ao exterior.