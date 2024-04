URGENTE: após 50 dias, acreanos fugitivos de Mossoró são presos no Pará

A caçada aos presidiários acreanos Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça do presídio federal de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, finalmente chegou ao fim nesta quinta-feira (4). Os dois foram presos no Pará, após 50 dias de buscas. A informação é exclusiva da Globo News.

Nas investigações preliminares, os órgãos apontaram que os dois detentos começaram a fuga por volta das 3h da manhã. Eles fugiram pelo o teto das celas, arrancando uma estrutura metálica de alumínio e cabos de energia ligados à iluminação da cela.

A direção da penitenciária só deu conta da fuga dos dois, duas horas depois, por volta das 05h da manhã.

Veja o vídeo da Globo News: