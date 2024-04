Acreano Adem Araújo conquista maior prêmio do ramo de supermercados do Brasil

Adem Araújo da Silva, CEO do Grupo Arasuper, foi consagrado como o grande campeão do Prêmio Profissionais do Ano ABRAS na categoria de CEO (Diretor Geral ou Presidente). A premiação, que ocorreu nesta terça-feira (9), é a única edição nacional de premiação criada para reconhecer os melhores profissionais do setor supermercadista brasileiro.

Em comunicado, a assessoria do Grupo Arasuper parabenizou o diretor geral da rede de supermercados:

“Com uma trajetória profissional de 42 anos, ele dedicou sua vida ao desenvolvimento e crescimento da rede Arasuper, deixando sua marca não apenas como um líder excepcional, mas também como um modelo inspirador de comprometimento e paixão pelo que faz. Parabéns, Adem Araújo da Silva! Seu sucesso é o reflexo do seu trabalho árduo, dedicação e visão inspiradora”, escreveram.

Importância do prêmio

CEO da Rede de Supermercados Arasuper, Adem que é o responsável por gerir 14 lojas, destacou que a indicação é o reflexo de que empresas acreanas têm potencial de serem reconhecidas nacionalmente.

“Entendemos que isso é muito importante para a economia do estado. Poder participar e concorrer já é um motivo de satisfação. Fico feliz com essa indicação, ter um representante de supermercado do Acre, demonstra o potencial do nosso estado com relação ao país”, disse ao jornal Diário Expresso.