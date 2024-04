Apenas dois deputados do Acre votaram contra a prisão de Brazão; veja como cada um votou

O site Congresso em Foco divulgou o panorama da votação que em plenário decidiu manter o deputado Chiquinho Brazão na prisão. Ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes.

Nesta quarta-feira (10), o parecer do deputado Darci de Matos (PSD-SC) foi aprovado por 277 votos a 129. Foram registradas 28 abstenções. Para que a prisão fosse mantida, eram necessários ao menos 257 votos.

Da bancada federal do Acre, apenas dois deputados votaram contra a prisão de Brazão. Foram eles: Roberto Duarte (Rep), que já havia votado contra o pedido na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e Meire Serafim (União Brasil).

Já Antônia Lúcia (Republicanos), Gehlen Diniz (PP), Socorro Neri (PP) e Zezinho Barbary (PP) votaram a favor da manutenção da prisão. Os deputados Ulysses Araújo e Fábio Rueda, ambos do União Brasil, não estiveram presentes na votação.

Chiquinho Brazão está detido desde 24 de março. Após a prisão, a Executiva Nacional do partido União Brasil aprovou, por unanimidade, a expulsão do deputado federal da sigla. Também estão presos, pelas mesmas acusações, o irmão do deputado, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e o delegado de polícia civil, Rivaldo Barbosa.

No último dia 26, por videoconferência na reunião da CCJ, Chiquinho Brazão, que já estava preso, disse que tinha um ótimo relacionamento com a vereadora Marielle Franco, durante seu mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E que havia apenas uma “simples discordância de pontos de vista” sobre o projeto de lei municipal que regulamentava condomínios irregulares na cidade do Rio de Janeiro.