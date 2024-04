Após render e roubar casal, criminosos voltam em residência e atiram em mulher na capital

O latrocínio tentado ocorreu na noite desta segunda-feira (01), na rua Francisco Bacurau, na Q15 do bairro Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações do esposo da vítima, o casal teria chegado em sua residência por volta das 19h30 e, após a refeição, os dois sentaram no sofá para assistir TV. Inesperadamente, dois indivíduos fortemente armados arrombaram a porta da frente e renderam o casal.

Foram minutos de pânico. Os criminosos roubaram dois celulares, uma televisão e alguns pertences e saíram da casa. Minutos depois, um deles voltou, apontou a arma de fogo em direção à Ketelin Rodrigues Castro, 18 anos, e efetuou um disparo, atingindo o lado esquerdo da barriga. Em seguida, o atirador fugiu tomando rumo ignorado.

Desesperado ao ver Ketelin sangrando, o marido pediu ajuda dos vizinhos e levou-a para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da Cidade do Povo. Após receber os primeiros atendimentos, a mulher teve que ser transferida para o Pronto-Socorro da capital, onde deu entrada em estado de saúde estável.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deverá assumir as investigações.