BBB24: Pitel lamenta interpretação “errada” da relação com Lucas Buda

E encerrou: “Para mim, não, porque eu agi de acordo com tudo que eu sentia, fui fiel demais aos meus sentimentos e fui o máximo verdadeira comigo. Tentei me posicionar de acordo com o que eu estava sentindo. A única coisa que eu podia me basear era o meu sentimento, em como eu estava me sentindo naquele momento. E foi isso que eu fiz”.

Web reagiu ao ver Pitel descobrindo sobre a separação de Buda

Giovanna Pitel foi eliminada do BBB24 no início deste mês, com 82% dos votos e logo começou a descobrir algumas coisas que aconteceram fora do programa. Entre o assunto mais esperado pelo público, a alagoana foi informada de que Lucas Henrique, o Buda, estava solteiro porque flertou com ela dentro da casa mais vigiada do país. A revelação aconteceu durante a participação da assistente social no Bate-Papo BBB, comandado por Thaís Fersoza e Ed Gama.

Após mostrarem alguns momentos de Pitel e Buda no reality show, inclusive a declaração que provocou o término do casamento do rapaz, Ed Gama questionou a moça sobre o relacionamento dos dois.

“A gente era muito amigo. Acho que nessa gracinha dele de ‘baiana, você me bagunçou’, ele ficou pilhado porque a Camila não apareceu. Aí, acho que desandou um pouquinho. Mas era só amizade”, garantiu ela.

Em seguida, Pitel rasgou elogios ao amigo: “Ele é alguém incrível, um cara inteligentíssimo com quem eu tenho prazer em conviver. E ele estava muito preocupado com a Camila e como as coisas andaram aqui fora”, afirmou.

E foi nesse momento que os apresentadores contaram que Camila se declarou “solteira”. A reação da ex-sister foi uma mistura de supresa e confirmação: “Ih… Eu imaginei, de verdade, quando ela não apareceu. Mas… Espero que eles fiquem bem”, disse, antes de completar:

“Ele fala dela com muito amor, fala da sogra, ou ex-sogra, com muito orgulho. Espero que eles conversem e decidam o que é melhor pra eles porque não cabe a mim isso, não foi de mim”, encerrou a alagoana.

No Twitter, a forma como a assistente social reagiu à notícia causou um alvoro entre os internautas: “Eu acho que ela queria rir kkkkkkkk”, brincou um. “Ela fingindo surpresa”, analisou outro. “Ela com zero interesse nesse assunto haha”, escreveu um terceiro. “Ela deve estar se sentido culpada. Tadinha, ficou toda sem jeito”, percebeu mais uma.