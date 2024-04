Bocalom e Socorro Neri selam a paz e discutem revitalização de praça em Rio Branco

As arestas entre o prefeito da capital, Tião Bocalom (PL), e a deputada federal Socorro Neri (PP-AC), ao que tudo indica, estão superadas. Pelo menos é o que indica as agendas de ambos, as quais preveem, para esta quarta-feira (10), um encontro entre o prefeito e a parlamentar na pracinha do Residencial Santa Cruz, na Estrada Jarbas Passarinho, bairro Apolônio Sales, na parte alta dos arredores de Rio Branco.

O prefeito e a deputada vão discutir ali, à sombra de mangueiras centenárias do local, a possibilidade de elaboração de projetos para uma emenda de autoria de Socorro Neri, que permita a liberação de recursos federais para obras de investimentos no local. De fato, há anos, a localidade precisa de benefícios, reivindicam os moradores.

O encontro do prefeito e a deputada seria normal se ambos, num passado nem tão distante, não fossem adversários. Socorro Neri era prefeita de Rio Branco e candidata à reeleição nas eleições do ano de 2020, filiada ao PSB. Tião Bocalom, filiado ao PP, apareceu como o grande azarão e acabou vencendo aquela eleição ao levar o pleito para um segundo turno, no qual bateu a então prefeita.

Por conta dessas voltas que só a política é capaz, em 2022, já filiada ao PP, a ex-prefeita Socorro Neri conseguiu se eleger deputada federal mais votada naquele pleito. Com essa autoridade, tornou-se presidente do diretório municipal do PP, exatamente o Partido de Bocalom e pelo qual ele gostaria de ser reeleito. Neri, no entanto, passou a declarar apoio ao secretário Alysson Bestene à sucessão de Bocalom, exatamente pelo PP.

Como a lei da física estabelece a impossibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar, Bocalom foi convidado, em carta assinada pela mesma Socorro Neri, a dar o prazer de sua ausência ao PP. O prefeito foi compelido a aceitar mas conseguiu dar volta por cima filiando-se ao PL, com direito a uma grande festa que contou inclusive com a presença do ex-presidente Jair e da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, que vieram a Rio Branco para o ato..

Na terça-feira (9), Alysson Bestene disse, com exclusividade ao ContilNet, que continua pré-candidato a prefeito de Rio Branco, pelo PP. Sua declaração veio no momento em que aumentam as especulações de que sua pré-candidatura poderia ser retirada pelos dirigentes do PP, incluindo o governador Gladson Cameli. Essas especulações vêm aumentando porque, nos últimos dias, Bocalom e Gladson Cameli estariam se reaproximando. Na segunda-feira (8), à noite, dois secretários de Estado e homens da mais absoluta confiança do governador, Jonathan Donadoni, da Casa Civil, e Ricardo Brandão, do Planejamento e Coordenação, foram vistos deixando o gabinete de Tião Bocalom, na sede da Prefeitura. A deutada federal Socorro Neri já disse que, se houver de fato uma reaproximação de Cameli e Bocalom, ela não seria nenhum empecilio.

Tião Bocalom continua a todo vapor à frente da Prefeitura ao ser informado que a disputa nas eleições de 2024, no momento, estão polarizadas entre ele e o pré-candidato do MDB, o ex-prefeito Marcus Alexandre. Bocalom acha que, mostrando trabalho, pode reverter o favoritismo de Alexandre.

Por isso, depois de assinar ordens de serviços em váris partes da cidade no Programa “Asfalta Rio Branco”, o prefeito voltou a assinar novas ordens nesta área, na Regional do São Francisco. Nesta área da cidade, segundo a ordem de serviço assinada por Bocalom nesta quarta-feira (10), serão beneficiados 12 bairros, que inclui, além do São Francisco, Placas, Eldorado, Panorama, Jardim São Francisco, Eldorado, Açaí e Vitória. As obras nesses bairros vão consumir mais de R$ 15 milhões, com prazo de conclusão de 12 meses.

A assinatura do programa “Asfata Rio Branco” na região do São Francisco foi uma agenda anterior ao encontro do prefeito Bocalom com a deputada Socorro Neri no residencial Santa Cruz. O valor da emenda da deputada para recuperar a praça do bairro ainda não foi definido.