Bope apreende mais de 25 quilos de skunk em área de mata, em Rio Branco

Na noite da última quarta-feira (03), uma operação realizada pela Companhia ROTAM do Batalhão de Operações Especiais (Bope) resultou na apreensão de uma grande quantidade de skunk, uma versão mais potente da maconha, em uma área de mata no bairro Morada do Sol, em Rio Branco (AC).

Policiais militares estavam em um patrulhamento de rotina quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita no Beco da Olaria, local já conhecido pelas autoridades pela prática de tráfico de drogas. Ao tentarem abordar os suspeitos, estes empreenderam fuga adentrando a área de mata próxima.

O Sargento S. Viana, comandante da equipe, relatou que durante a perseguição, os policiais encontraram um tablete de skunk jogado ao solo. Continuando com a varredura, mais 26 tabletes foram encontrados em um saco, além de um que havia caído próximo ao local. Ao serem pesados, totalizaram 25 quilos e 389 gramas da substância ilícita.

De acordo com as autoridades policiais, o valor estimado de cada quilo do skunk é de aproximadamente R$ 1.800, resultando em um prejuízo de cerca de R$ 46.602 reais para o crime organizado.

Os suspeitos conseguiram escapar da ação policial, porém, todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) para os procedimentos cabíveis