Colono é arremessado por vários metros após acidente em estrada do interior do Acre

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (27), na estrada da Linha um que liga a Vila do V à Vila do Incra, zona rural do município de Porto Acre, interior do estado.

O colono Filadelson Barboza Freire, 54 anos, morador da Vila do Incra, seguia na estrada da Linha 1, sentido Vila do V, na sua motocicleta Honda Titan de cor vermelha com o objetivo de trocar algumas peças da sua moto em uma oficina, quando inesperadamente, uma segunda moto, conduzida por um homem não identificado, realizou uma conversão para adentrar em um ramal localizado entre as vilas, ocasionando uma batida violenta.

No impacto, as motos ficaram parcialmente destruídas. Filadelson foi arremessado ao solo, ficando bastante machucado.

Populares que passavam pelo local pararam para prestar socorro. A viatura 09 de suporte básico do Samu, que fica baseada no município de Porto Acre, foi acionada e, rapidamente, os socorristas compareceram ao local, prestando todos os atendimentos, estabilizando a vítima e a encaminhando para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

O idoso sofreu perda momentânea de consciência, ficando desorientado, fratura no dedo da mão direita e várias escoriações pelo corpo, contudo, ele foi entregue no setor de trauma do PS lúcido e orientado, onde passará por novas avaliações pela equipe plantonista da unidade de saúde.