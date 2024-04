Com Gladson e Bocalom, Tebet e Silvio Costa Filho chegam para agenda sobre rotas interoceânicas no Acre

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho chegaram ao Acre na manhã desta terça-feira (9) para participar do encontro “Uma saída pacífica para o Brasil”, que acontece no auditório da Uninorte.

A agenda organizada pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), do Governo do Estado, teve também a presença do governador Gladson Cameli, do prefeito Tião Bocalom, do senador Alan Rick, e de outras autoridades do estado.

Durante o encontro, será apresentado aos ministros a proposta do corredor interoceânico, rota de exportação pela BR-317, que liga o Acre ao Peru.

O corredor interoceânico nasceu com o intuito de conectar e integrar os países vizinhos (Peru e Bolívia) e diversificar a economia dos estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso.

Segundo o secretário da Seict, Assurbanípal Mesquita, a vinda dos ministros firma o trabalho em conjunto do setor público e do setor privado para desenvolver o corredor interoceânico, dando dinamismo e maior vazão ao fluxo comercial na região.