Com investimento de mais de R$ 600 mil, Governo entrega novos equipamentos à Fundhacre

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) realizou a entrega de novos equipamentos para a Fundação Hospitalar Estadual do Acre (Fundhacre) na última sexta-feira (12). Entre os itens entregues destacam-se seis macas de transporte, noves monitores multiparametro, um ventilador de transporte, seis bombas infusão, dois carros de emergência, três desfibriladores, dois ventiladores pulmonares, uma torre de vídeo, dois carros de anestesia, dois focos cirúrgicos fixo que devem ser destinados ao centro cirúrgico, UTI e enfermarias do complexo hospitalar.

Os investimentos feitos pelo Governo do Acre pela Sesacre ultrapassam o valor de R$ 635 mil e com esses recursos, a capacidade de realizar procedimentos cirúrgicos é reforçada. Além disso, o repasse garante também a implantação de novos leitos de UTI, além da abertura de novas salas cirúrgicas.

A presidente da Fundhacre, Ana Beatriz Souza, ressaltou a importância desses novos equipamentos para fortalecer o serviço de saúde na unidade. “Estamos muito felizes com essa entrega de hoje, pois com isso, vamos conseguir abrir duas salas cirúrgicas que estavam fechadas, equipar uma sala de RPA (recuperação pós anestésico) que só tinha dois leitos e aumentar a nossa UTI de seis pra nove leitos, então é um trabalho muito positivo. Os profissionais também anseiam pela saúde do paciente. Quero em nome do governador dizer muito obrigado ao secretário de Saúde Pedro Pascoal e toda a equipe da saúde porque o nosso paciente vai ser melhor atendido com esse reforço. É uma semana de muitas realizações”, disse à Agência de Notícias do Acre.

“Estamos cumprindo com nossa obrigação, que é trazer assistência ao paciente. A nossa intenção é fortalecer a unidade, por meio de estrutura, atendimento e novos equipamentos”, disse o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.