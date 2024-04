Com mais de 100 artistas, festival internacional de graffiti acontece em julho em Rio Branco; confira

No Acre, a expressão popular “bora” significa “ir adiante”, ou seja, prosseguir em movimento. Essa é a mensagem do festival Acre Graffiti 2024, que ocorrerá nos dias 26 a 28 de julho deste ano.

Com diversos segmentos, tais como mutirões de graffiti, slam (poesia falada), shows, apresentações culturais, workshops e atividades voltadas à comunidade, o projeto promete atrair mais de 100 artistas do país.

“Essa é a mensagem do festival em sua 3° edição (neste formato), além de fazer alusão ao viabilizador, fundo “Bora cultura preta”. Sobretudo, carregando as cores que dialogam com a identidade regional amazônica nortista, valorizando e demarcando através do acesso à arte e educação ambiental, a importância do graffiti para sociedade, assim como as demais áreas de atuação das culturas urbanas”, afirma o material de divulgação.

Com as inscrições fechadas, o festival terá metas voltadas para cinco pilares nesta edição: “artivismo” (ativismo em forma de arte), formação sobre grupos minoritários, comunicação nas redes sociais, ações sociais de cultura e cidadania.